Стало известно о травмах Памфиловой после нападения

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает РИА Новости.

Как заявила Памфилова в эфире телеканала «Россия 24», проникший в дом преступник пытался 10-15 раз ткнуть в нее электрошокером. Глава ЦИК подтвердила, что злоумышленнику она оказывала сопротивление при помощи стула. В результате нападения она получила синяки и царапины. По ее словам, нападавший был высокий и худой.

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«Я не собиралась никому рассказывать об этом. Держусь как могу», — отметила председатель ЦИК. Она добавила, что после нападения «не смогла сомкнуть глаз», приехавшие оперативники работали всю ночь до утра.

О нападении на Памфилову стало известно 6 сентября. Неизвестный в маске забрался в ее дом через окно. На злоумышленника глава ЦИК наткнулась случайно перед сном, когда пошла в прихожую, чтобы впустить кота, который гулял на участке.

Грабитель ничего не взял. В связи с этим эксперты, как пишет Ruposters, предполагают, что целью нападения было вывести из строя Памфилову перед международным сообществом: утром 6 сентября в Москве открылась международная конференция «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую съехались представители 30 стран. Нападение совершено за три дня до общероссийских выборов.

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