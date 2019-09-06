Появились новые подробности ночного нападения на дом Эллы Памфиловой

Неизвестный, напавший на подмосковный дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой, рассчитывал, что потерпевшая в канун выборов останется в Москве, а ее дом будет пустовать. Об этом в пятницу, 6 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, неизвестный пришел к дому Эллы Памфиловой из лесного массива со стороны деревни Лобаново. Он спокойно вошел на территорию участка через калитку и залез в открытое окно, оказавшись на террасе дома. В этот момент потерпевшая открыла дверь на террасу, чтобы впустить кота», — сообщил источник.

По его словам, в этот момент подозреваемый увидел Памфилову, молча нанес ей удар электрошокером в правый бок, оставив царапину, после чего сбежал тем же маршрутом, которым проник в дом.

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«Вероятно, нападавший знал, что потерпевшая живет одна, — и рассчитывал, что в канун выборов Памфилова останется в Москве, а ее пустующий дом в Подмосковье станет легкой добычей. Поэтому встреча с хозяйкой стала для него полной неожиданностью и он сбежал», — отметил источник.

Ранее 6 сентября СМИ опубликовали видео с места нападения на Эллу Памфилову. Дом главы ЦИК расположен в городском округе Истра (Московская область).

Грабитель ничего не взял. В связи с этим эксперты, как пишет Ruposters, предполагают, что целью нападения было вывести из строя Памфилову перед международным сообществом: утром 6 сентября в Москве открылась международная конференция «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую съехались представители 30 стран. Нападение совершено за три дня до общероссийских выборов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК («Разбой с незаконным проникновением в жилище»).

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