Появилось видео с места нападения на Памфилову

Опубликовано видео с места нападения на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову. Кадры публикует РЕН ТВ.

Дом главы ЦИК расположен в городском округе Истра (Московская область). На опубликованных кадрах видно поврежденное ограждение, через которое грабитель мог пробраться на территорию.

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6 сентября стало известно о нападении неизвестного в маске на Памфилову в ее доме, куда он проник через окно. Злоумышленник ткнул Памфилову электрошокером и сразу сбежал. Позже появилась информация, что во время нападения налетчик забыл включить устройство. Сообщалось, что на грабителя глава Центризбиркома наткнулась перед сном, когда прошла в прихожую, чтобы впустить кота, который гулял на участке.

Грабитель ничего не взял. В связи с этим эксперты, как пишет Ruposters, предполагают, что целью нападения было вывести из строя Памфилову перед международным сообществом: утром 6 сентября в Москве открылась международная конференция «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую съехались представители 30 стран. Нападение совершено за три дня до общероссийских выборов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с незаконным проникновением в жилище».

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