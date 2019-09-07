Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По словам официальной представительницы ведомства Ирины Волк, задержанный — уроженец одной из республик Средней Азии, мужчина 1983 года рождения. Мотивы его нападения на главу ЦИК устанавливаются.

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Разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой в подмосковной Истре было совершено в ночь на 6 сентября. Неизвестный в маске проник через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и скрылся. В результате нападения Памфилова повредила палец на руке и получила травму в районе живота.

Нападавший ничего не взял. В связи с этим эксперты, как пишет Ruposters, предполагают, что нападение преследовало цель вывести из строя Памфилову перед международным сообществом. Утром 6 сентября в Москве открылась международная конференция «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», на которую съехались делегации из 30 стран.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК («Разбой с незаконным проникновением в жилище»).

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