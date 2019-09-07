Подозреваемый в нападении на Памфилову объяснился

Задержанного по подозрению в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову зовут Башит Карабалаев. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

36-летний мужчина приехал в Россию из Казахстана на заработки, он живет в стране уже несколько лет. После того как мужчину обманули с работой, он потерял паспорт и вынужден был бомжевать.

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Карабалаева задержали в лесу, недалеко от поселка. Мужчина рассказал, что полез в дом Памфиловой за продуктами, и не знал, кому принадлежит здание.

Как сообщалось ранее, подозреваемый был задержан в субботу, 7 сентября. В МВД отметили, что это уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения.

О нападении на дом Памфиловой стало известно 6 сентября. Сообщалось, что нападавший ударил главу ЦИК электрошокером и сбежал. Позже выяснилось, что устройство было выключено. Памфилова получила травму в районе живота и повредила палец на руке.

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