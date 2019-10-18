Пассажир метро потерял сознание и столкнул женщину под несущийся поезд

dailymail.co.uk

В городе Буэнос-Айрес, Аргентина, мужчина упал в обморок и случайно столкнул пассажирку метро под колеса приближающегося поезда. Женщину удалось спасти. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел во вторник утром, 15 октября, на станции метрополитена Пуэйрредон. На кадрах видно, как прислонившийся к столбу мужчина теряет сознание и падает на стоящих перед ним людей. В следующую секунду с перрона падает женщина, в то время как к станции подъезжает поезд.

Очевидцы подбежали к краю платформы и принялись подавать машинисту знаки, размахивая руками и сумками. Как только поезд остановился в нескольких сантиметрах от пассажирки, люди спрыгнули на рельсы и подняли пострадавшую. Вскоре на станцию прибыли полицейские и медработники и оказали аргентинке необходимую помощь.

По данным от 17 октября, личности пассажиров не установлены. Состояние участников инцидента остается неизвестным.

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