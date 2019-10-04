Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал о благоустройстве новых станций метро

В стадии завершения находится обустройство пространства около девяти новых станций столичной подземки. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

«Завершаются основные работы по благоустройству территорий, прилегающих к девяти недавно открытым и строящимся станциям метро. Это уже действующие станции Некрасовка, Лухмановская, Улица Дмитриевского, Косино, строящиеся Юго-Восточная, Окская и Стахановская Кожуховской ветки, а также открытые ранее станция Савеловская Большой Кольцевой и Марьина Роща Люблинско-Дмитровской линий. Работы возле станций Филатов луг и Коммунарка Сокольнической линии уже полностью завершены», — рассказал Бирюков, отметив, что полностью благоустройство завершится в ноябре.

Сейчас вокруг станций метро прокладывают новые пешеходные дорожки, устанавливают удобные павильоны на остановках общественного транспорта, включают уличные фонари, разбивают газоны и клумбы. Небольшие скверы, новые скамейки, детские площадки с травмобезопасным покрытием, тренажерные комплексы для любителей физкультуры и велопарковки — все это гармонично вписывается в окружение новых станций. «Пространство возле станций метро станет комфортным и удобным для отдыха и прогулок, сохранив при этом транзитную функцию всей территории», — отметил Петр Бирюков.

Он рассказал, что до начала работ тротуары и проезжая часть в районе новых станций метро находились в плохом состоянии, освещение было недостаточным или вообще отсутствовало, хаотичная парковка создавала неудобства для пешеходов и провоцировала аварийные ситуации. «С просьбой благоустроить территории вблизи станций метро обращались местные жители и префектуры округов. В рамках работ по благоустройству расширили тротуары и заменили их покрытие общей площадью более 280 тысяч квадратных метров, обустроили дорожки в местах так называемых «народных троп», заменили 440 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части, для автомобилистов организовали удобные парковки», — уточнил заместитель мэра Москвы.

В 2019 году в московском метро появится 14 новых станций и 33 километра путей.

