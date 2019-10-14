Выявлено влияние транспорта на квартиры москвичей

В Москве станции метро, которые откроются в ближайшие полтора-два года, в сочетании с развитием МЦД (Московские центральные диаметры — проект реконструкции сквозных железнодорожных линий) приведут к подорожанию квадратного метра в ближайших жилых комплексах в среднем на 15 процентов. Об этом говорится в материале агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В зависимости от стадии строительства новой станции цена «квадрата» в новостройке может подскочить от 7 до 20 процентов. Однако близость к метро влияет на стоимость только при том условии, если жилье находится не дальше чем в полутора километрах от «подземки» или максимум в 15 минутах ходьбы пешком.

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Открытие МЦД заметнее отразится на цене подмосковных объектов. Рост цен на недвижимость рядом со станциями, как считают в агентстве, может составить минимум 15 процентов.

По мнению аналитиков, объекты в ЖК, рядом с которыми в ближайшем будущем проложат многополосные трассы, потеряют в стоимости из-за ухудшения экологической обстановки не меньше 10-15 процентов по сравнению с более удаленными от дорог домами. Это касается недвижимости рядом с Южной рокадой, Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хордами.

Ранее риелторы сообщали, что цены на московские квартиры у новых станций метро, открывшихся в 2019 году, за год выросли на 20 процентов — больше, чем в среднем по городу.

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