Маршрут «Аэроэкспресса» в Шереметьево изменится после запуска МЦД

С запуском движения по первой ветке Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово — Лобня) изменится маршрут «Аэроэкспрессов». Поезда до аэропорта Шереметьево будут ходить от станции Одинцово. Об этом говорится в сообщении на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева уточнила, что нынешняя стартовая точка поезда — Белорусский вокзал — станет промежуточной остановкой. Запуск МЦД планируется в конце этого — начале следующего года. В настоящее время время в пути между Одинцовом и Шереметьево составляет порядка полутора часов.

Строительство отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!