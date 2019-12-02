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Россиянин впервые купил квартиру в очках виртуальной реальности

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В России впервые выдали ипотечный кредит благодаря использованию очков виртуальной реальности (virtual reality — VR), сообщается на сайте банка ВТБ.

Покупатель из Красноярска приобрел квартиру в Санкт-Петербурге. Надев VR-очки, он дистанционно ознакомился с самим объектом недвижимости, его месторасположением на карте города и инфраструктурой. Также с помощью виртуальной реальности покупатель смог представить себе будущий дизайн комнат и проконсультироваться по вопросам жилищного кредитования.

Банк запустил VR-ипотеку в пилотном режиме в Москве, Якутске, Красноярске и Екатеринбурге. Жители этих городов могут выбрать и взять в ипотеку понравившуюся недвижимость у аккредитованных застройщиков ВТБ в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Калининграде.

Средняя ставка по ипотеке в России может упасть ниже девяти процентов до конца 2019 года. В октябре она снизилась до 9,4 процента — минимального значения за последние два года.

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