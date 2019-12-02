Ипотека в России рекордно подешевела

По итогам октября средняя ставка по жилищным кредитам в России снизилась до минимума за последние два года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка.

Если еще в сентябре займы на покупку жилья выдали в среднем под 9,68 процента годовых, то в октябре — под 9,4 процента, подсчитали аналитики. Тенденция сокращения процентных ставок сохраняется, констатируют в регуляторе.

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По данным ЦБ, в октябре также был зафиксирован максимальный с начала текущего года рост объема рынка ипотечного кредитования. Банки выдали 119 тысяч жилищных займов — на 13 процентов больше, чем в сентябре. Общая сумма оформленных кредитов превысила 271 миллиард рублей (плюс 11 процентов к показателю сентября).

Совокупная задолженность по жилищным кредитам в рублях и иностранной валюте в России на 1 ноября 2019 года составила 7,47 триллиона рублей, уточняется в сообщении банковского регулятора.

Ранее, в ноябре, были названы регионы России с самой выгодной ипотекой. Первое место рейтинга занял Уральский федеральный округ, где ежемесячный платеж по жилищному кредиту в среднем «съедает» 42 процента зарплаты. На второй позиции оказался Центральный округ, на третьем — Сибирь. В Москве и на юге России ежемесячно на обслуживание кредитов граждане тратят около 60 процентов зарплаты.

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