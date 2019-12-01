России предрекли скорое падение ставок по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке может упасть ниже девяти процентов до конца 2019 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на банковских экспертов.

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В октябре средняя ставка по ипотеке опустилась до 9,4 процента, что является минимумом последних двух лет. Эксперты предполагают, что в среднесрочной перспективе и по мере достижения таргетов по инфляции ставка плавно может опуститься до восьми процентов, сказали в ВТБ.

Аналогичного мнения придерживается главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин — по его прогнозу, до конца 2019 года ставки по ипотеке упадут до 8,8-9 процента. Самые оптимистичные ожидания высказали в «Ак Барс банке» и Московском кредитном банке, где прогнозируют ставку в диапазоне 8,5-8,7 процента. Скептически настроены «Росбанк Дом», Транскапиталбанк и «Абсолют банк», где аналитики ожидают среднюю ставку на уровне 9,2-9,3 процента.

Российские банки начали активно снижать ставки по ипотеке летом 2019 года на фоне неоднократного снижения ключевой ставки Центробанком. К настоящему времени ставка рефинансирования уже опустилась до 6,5 процента годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки в 2019 году. Следующее заседание совета директоров Банка России по этому вопросу запланировано на 13 декабря.

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