Москвичи закупились кредитным жильем

С начала 2019 года 40 процентов договоров долевого участия (ДДУ) в Москве в отношении жилых и нежилых помещений заключили с привлечением кредитных средств. Об этом сообщается на сайте Росреестра.

Всего за январь — октябрь 2019 года на первичном рынке было заключено 88,6 тысячи ДДУ, из них 35 тысяч — с привлечением кредита. Это на 3,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года (33,8 тысячи ДДУ) и в 1,8 раза больше, чем двумя годами ранее — тогда деньгами банков пользовались только в 36 процентах случаев (19,9 тысячи ДДУ).

В ноябре этого года эксперты пришли к выводу, что лучшие в России условия для приобретения жилья в кредит сложились на Урале. Там оптимально соотношение среднего заработка и ежемесячных платежей по ипотеке. В среднем выплата по жилищному кредиту «съедает» 42 процента зарплаты.

Менее трети россиян важен размер ставки по ипотеке. Большинство (37 процентов) обращает внимание на уровень ежемесячного платежа.

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