Программу помощи ипотечным заемщикам задумали продлить

В России может быть изменен срок действия программы, предусматривающей оказание помощи проблемным ипотечным заемщикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

В Минфине подготовили проект постановления правительства, согласно которому ипотечники, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогут реструктурировать свои кредиты до конца 2020-го. Изначально программу планировалось завершить 31 декабря 2019 года.

Материалы по теме «Москва меня услышит» Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют

Как отмечается в документе, не все заемщики, испытывающие проблемы с выплатами и уже получившие право на поддержку, успели заключить договоры о реструктуризации в обозначенный срок, поэтому программу решили продлить.

Государственная схема помощи отдельным категориям ипотечников была запущена в 2015 году, после резкого падения курса рубля. Тогда серьезно пострадали прежде всего заемщики с валютной ипотекой. Однако на помощь вправе рассчитывать и «рублевые» должники.

Согласно данным Центробанка, к сентябрю 2019 года задолженность россиян по ипотеке превысила семь триллионов рублей — это один процент от общего объема оформленных ипотечных кредитов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru