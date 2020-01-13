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Программу помощи ипотечным заемщикам задумали продлить

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В России может быть изменен срок действия программы, предусматривающей оказание помощи проблемным ипотечным заемщикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

В Минфине подготовили проект постановления правительства, согласно которому ипотечники, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогут реструктурировать свои кредиты до конца 2020-го. Изначально программу планировалось завершить 31 декабря 2019 года.

Как отмечается в документе, не все заемщики, испытывающие проблемы с выплатами и уже получившие право на поддержку, успели заключить договоры о реструктуризации в обозначенный срок, поэтому программу решили продлить.

Государственная схема помощи отдельным категориям ипотечников была запущена в 2015 году, после резкого падения курса рубля. Тогда серьезно пострадали прежде всего заемщики с валютной ипотекой. Однако на помощь вправе рассчитывать и «рублевые» должники.

Согласно данным Центробанка, к сентябрю 2019 года задолженность россиян по ипотеке превысила семь триллионов рублей — это один процент от общего объема оформленных ипотечных кредитов.

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