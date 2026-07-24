Решение ЦБ по ставке назвали осторожным

Фурзикова: Решение ЦБ снизить ставку до 14 % можно назвать осторожным

Решение Банка России снизить ключевую ставку до 14 процентов можно назвать осторожным продолжением цикла смягчения денежно-кредитной политики. Так «Ленте.ру» описала итоги заседания совета директоров Центробанка (ЦБ) финансовый директор «Альфа-Денег» Екатерина Фурзикова.

По мнению эксперта, шаг всего на 0,25 процентного пункта показывает, что регулятор пока не готов ускорять снижение ставки на фоне сохраняющихся инфляционных рисков.

«Годовая инфляция в июне достигла шести процентов, поэтому дальнейшие решения ЦБ будут зависеть прежде всего от текущей динамики цен, инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также от того, насколько быстро топливные и логистические издержки будут переноситься в стоимость товаров и услуг. Снижение ставки говорит о том, что регулятор видит основания для постепенного смягчения политики, однако сама траектория, вероятнее всего, останется сдержанной», — отметила Фурзикова.

Для бизнеса такое снижение не приведет к заметному удешевлению заемного финансирования. Кредиты останутся дорогими, поэтому компании продолжат осторожно подходить к запуску новых инвестиционных проектов, привлечению оборотного финансирования и расширению расходов. Для населения ситуация также существенно не изменится. Доходность вкладов начнет постепенно корректироваться, но сбережения по-прежнему будут приносить доход выше текущей инфляции. Потребительские кредиты при этом останутся дорогими, а требования банков к заемщикам — строгими.

«Мы не исключаем, что регулятор повысит прогноз средней ключевой ставки на 2027 год до диапазона 11–13 процентов, а во второй половине 2026 года будет удерживать ее вблизи текущего уровня», — резюмировала Фурзикова

24 июля Центробанк продолжил цикл снижения ключевой ставки, но уже во второй раз подряд опустил ее на 0,25 процентных пункта, до 14 процентов годовых. В регуляторе отметили, что повышение инфляции и взлет инфляционных ожиданий до максимума связаны с разовыми факторами, а устойчивая инфляция осталась в диапазоне 4–5 процентов в пересчете на год, что не мешает смягчению ДКП.