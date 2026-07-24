Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:22, 24 июля 2026Из жизни

Иностранец четыре недели страдал в китайском лагере для худеющих и сбросил 51 килограмм

Мужчина из Швеции сбросил 51 килограмм за четыре недели в китайском лагере для худеющих
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Atlantis Images / Shutterstock / Fotodom

Андре Хельгесен из Швеции рассказал об изнурительном режиме в китайском лагере для худеющих, где он за четыре недели сбросил 51 килограмм. Его слова передает Daily Mirror.

Мужчина признался, что пытался похудеть еще до путешествия в Китай. В тренировочном лагере он решил закрепить свои результаты. Программа включала в себя интенсивные тренировки, медицинские обследования, консультации по питанию и психологическую поддержку.

Каждому человеку, попавшему в лагерь, выделили персонального тренера. По словам Хельгесена, часто тренерам приходилось выполнять упражнения вместе с подопечными. «Они страдают, мы страдаем», — описал происходившее он. Это осознание помогало ему сбросить лишние килограммы.

В лагере Хельгесен каждый день проходил три тренировки и потреблял около 1300 калорий. Самым сложным в новой схеме питания он назвал обязательное голодание. В 17:00 участники программы в последний раз получали еду и могли поесть в следующий раз только в 8:00. Мужчина признался, что в эти периоды иногда не выдерживал и ел яблоки.

Материалы по теме:
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

В конечном счете Хельгесену удалось сбросить 51 килограмм. Его удивило, что похудение в лагере не сильно отличалось от домашнего похудения. «Там тот же враг, что и дома. Успех полностью зависит от тебя», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что австралийка Хуан провела месяц в китайском лагере для людей с лишним весом. Свое пребывание там она описала фразой «психологическая битва».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия разбомбила военную выставку под Киевом. Там были видные представители украинской оборонки
    Петербуржец после аварии очень удивил инспекторов ДПС
    Женщина с редкой болезнью стала лечиться укусами роя пчел
    Долги мужа подвели россиянку под реальный срок
    Вучич обвинил Запад в нарушении важного обещания России
    Россияне на похоронах увидели в гробу тело другой женщины
    Карпов ответил на санкции против Дворковича
    В Венгрии сделали неутешительное признание о Европе и России
    Ловкость рук стащившей телефон воровки-карманницы попала на видео
    Набиуллина оценила долговую нагрузку бюджета
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok