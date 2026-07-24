Иностранец четыре недели страдал в китайском лагере для худеющих и сбросил 51 килограмм

Мужчина из Швеции сбросил 51 килограмм за четыре недели в китайском лагере для худеющих

Андре Хельгесен из Швеции рассказал об изнурительном режиме в китайском лагере для худеющих, где он за четыре недели сбросил 51 килограмм. Его слова передает Daily Mirror.

Мужчина признался, что пытался похудеть еще до путешествия в Китай. В тренировочном лагере он решил закрепить свои результаты. Программа включала в себя интенсивные тренировки, медицинские обследования, консультации по питанию и психологическую поддержку.

Каждому человеку, попавшему в лагерь, выделили персонального тренера. По словам Хельгесена, часто тренерам приходилось выполнять упражнения вместе с подопечными. «Они страдают, мы страдаем», — описал происходившее он. Это осознание помогало ему сбросить лишние килограммы.

В лагере Хельгесен каждый день проходил три тренировки и потреблял около 1300 калорий. Самым сложным в новой схеме питания он назвал обязательное голодание. В 17:00 участники программы в последний раз получали еду и могли поесть в следующий раз только в 8:00. Мужчина признался, что в эти периоды иногда не выдерживал и ел яблоки.

В конечном счете Хельгесену удалось сбросить 51 килограмм. Его удивило, что похудение в лагере не сильно отличалось от домашнего похудения. «Там тот же враг, что и дома. Успех полностью зависит от тебя», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что австралийка Хуан провела месяц в китайском лагере для людей с лишним весом. Свое пребывание там она описала фразой «психологическая битва».