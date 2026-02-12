Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Из жизни
17:46, 12 февраля 2026Из жизни

Женщина провела месяц в лагере для похудения и описала его фразой «психологическая битва»

Австралийка провела месяц в лагере для похудения в Китае и назвала его тюрьмой
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @eggeats

Австралийка Хуан провела месяц в китайском лагере для людей с лишним весом и поделилась своим опытом. Об этом она рассказала Mamamia.

По словам женщины, поехать в специализированный лагерь для похудения ее вдохновила мать. Такие учреждения получили популярность в Китае из-за национальной проблемы ожирения. Хаун заплатила 600 австралийских долларов (33 тысячи рублей) и отправилась в место, которое впоследствии назвала тюрьмой.

Женщина рассказала, что в лагере все соблюдают строгий распорядок дня: следят за питанием и часами занимаются спортом. Свое пребывание там она описала фразой «психологическая битва». Хуан пришлось отказаться от алкоголя и перекусов. Выехать из лагеря можно было только раз в неделю, иначе — штраф.

Каждый день Хуан вставала в 7:30 и шла на взвешивание. Тренеры записывали каждое изменение в весе своих подопечных. Далее все шли на завтрак. По словам женщины, хоть меню часто менялось, в нем всегда оставались яйца, фрукты и традиционные китайские блюда.

Далее проходила аэробика и был обед. С 12:30 до 14:30 Хуан могла поспать перед следующей тренировкой. В 16:30 все ужинали, а затем расходились на занятия. В 19:30 организовывали вечернее взвешивание, после начинался отбой.

Хуан объяснила, что первая неделя в лагере казалось ей веселой, а оставшиеся она еле пережила. Женщина призналась, что это было настоящим испытанием, однако она ни о чем не жалеет. «Это стоило того», — заявила она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании сбросила лишний вес и поблагодарила за это прямолинейную мать. Женщина решила похудеть только после оскорбительной фразы матери: «Ты похожа на кита, выбросившегося на берег!»

