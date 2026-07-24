Раскрыты подробности переговоров Лаврова с главой МИД Китая

МИД РФ: Лавров и Ван И обсудили отношения с США и ситуацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И провели встречу на полях саммита стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в ходе которой обсудили отношения с США и ситуацию на Украине. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

«Обсуждалась тема отношений с США и ситуация вокруг украинского кризиса», — сказано в тексте.

Кроме того, в ходе встречи Лавров и Ван И подчеркнули важность координации Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС и «Большой двадцатки». В дипведомстве отметили, что по итогам переговоров стороны констатировали совпадение или близость подходов России и Китая по большинству затронутых вопросов.

Ранее Лавров заявил, что Россия предпочитает политический путь урегулирования конфликта на Украине, но ничего не может сделать в случае, если США разделяют оценки европейских лидеров и Киева о провале предложений саммита на Аляске.