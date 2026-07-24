Россиянам перечислили небезопасные для домашних букетов цветы

Биолог Тихонова: Лютик едкий нельзя ставить в вазу

Не все полевые цветы подойдут для домашнего букета, особенно при наличии детей и животных. Об этом в беседе с РИАМО предупредила биолог Ольга Тихонова.

Самый коварный цветок — ландыш. Все его части содержат сердечные гликозиды, а вода после него становится токсичной. Если она попадет внутрь, это грозит нарушением сердечного ритма, тошнотой и рвотой.

Опасен и лютик едкий — знакомый всем желтый полевой цветок. Его сок вызывает раздражение кожи и слизистых, при попадании в рот будет ощущаться жжение, возникнет отек. Сок, попавший на руки, легко занести в глаза. Ядовиты дельфиниум и живокость, а аконит (борец) является одним из самых токсичных растений. «Даже прикосновение к нему и вдыхание пыльцы нежелательны», — рассказала эксперт.

Отдельно она отметила болиголов и вех ядовитый, которые часто путают с полевыми зонтичными, — контакт с ними недопустим. Кроме того, многие полевые цветы, такие как амброзия, тысячелистник и полынь, являются сильными аллергенами. Они могут вызвать насморк, слезотечение и приступы у астматиков.

Собирая букет, главное брать только знакомые растения, а вазу ставить вне досягаемости детей и питомцев.

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