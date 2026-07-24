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15:25, 24 июля 2026 (обновлено: 15:33, 24 июля 2026)Бывший СССР

Часть солдат ВСУ в Ивашкино сдались в плен российским войскам

Часть военных ВСУ попали в плен ВС РФ в ходе установления контроля над Ивашкино
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Часть военных ВСУ из состава 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ попали в плен ВС России в ходе установления контроля над селом Ивашкино в Харьковской области. Об этом информирует ТАСС.

В публикации подчеркивается, что в ходе штурма населенного пункта российским военным противостояли бывшие заключенные из 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

Один из украинских пленных сообщил, что постоянные перемещения бригад и проблемы со снабжением привели к хаосу на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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