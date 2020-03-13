Появилась первая жертва урагана в Москве

В Москве во время урагана погиб мужчина. О первой жертве стихии сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, мужчина ехал на машине по 1-й Мясниковской улице, когда на крышу его автомобиля рухнуло поваленное сильным ветром дерево. «В результате происшествия водитель машины потерял сознание и врезался в припаркованный автомобиль, от полученных травм он погиб», — сообщили в экстренных службах.

По данным Telegram-канала «112», мужчину звали Роман Дегтярев. Ему было 45 лет.

По информации ТАСС, еще несколько человек получили травмы из-за упавших деревьев и конструкций. Число пострадавших уточняется, сказали в экстренных службах.

В Москве и Московской области 13 марта из-за сильного ветра было повалено более 70 деревьев и повреждено около 20 машин, уточнил агентству источник в экстренных службах.

Ранее, 13 марта, управления МЧС по Москве и Московской области распространили предупреждения о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду. В столичном управлении МЧС агентству уточнили, что для предупреждения москвичей стали использовать громкоговорители.

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