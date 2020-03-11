Москвичам пообещали снегопад в середине марта

В Москве в ближайшее воскресенье, 15 марта, возможен небольшой снегопад. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Существенных осадков мы пока не ожидаем, но небольшой снежок возможен», — отметил синоптик. Он пообещал москвичам помимо снегопада в выходные солнечную погоду.

Ранее в марте Вильфанд сообщил, что в Краснодарском крае и Ростовской области зафиксировали наступление летней погоды. Еще ранее он рассказал, что в России с начала марта установится теплая, нехарактерная для первых дней весны погода. По оценке специалиста Гидрометцентра, в некоторых регионах страны воздух прогреется до плюс 22-24 градусов.

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