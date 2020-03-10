В Гидрометцентре назвали подходящее время для посадки картошки при теплой зиме

Традиционные сроки посадки картошки не стоит менять из-за теплой зимы и ранней весны. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал РИА Новости.

По словам собеседника агентства, из-за произошедшего в этом году потепления центральная часть России все равно не стала субтропиками. «Земля действительно не замерзла, но это не значит, что она достаточно теплая для того, чтобы сажать картошку. Для Нечерноземья это верно», — пояснил Вильфанд. Подходящим для высадки картошки временем он назвал конец первой декады мая.

Метеоролог напомнил, что в европейской части страны уже был очень теплый март, например, в 2017 году. Тогда же 10 апреля пришло похолодание, а 9 мая выпал снег и было не больше плюс пяти градусов.

Ранее Вильфанд сообщал, что 8 марта в Краснодарском крае и Ростовской области установилась по-настоящему летняя погода. Температура доходила до плюс 21 градуса.

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