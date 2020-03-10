Названы две главные климатические угрозы благополучию России: таяние вечной мерзлоты и засуха. Об этом заявил РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов.

По словам Кислова, таяние мерзлоты — действительно проблема. Специалист добавил, что на севере живет мало людей, однако там будет наблюдаться значительный экономический эффект от природных катаклизмов. «По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5 процента от ВВП», — пояснил Кислов.

По его словам, в каждом регионе России существует свой лидирующий экологический процесс, который завязан на климат. «Если это север, то это деградация вечной мерзлоты, если Калмыкия, Ставропольский край, то это опустынивание, прогрессирующая засушливость», — пояснил ученый.

Также Кислов рассказал, что наводнение не угрожает стране. По его мнению, ущерб от него связан больше с человеческой глупостью «строить что-то там, где строить нельзя», нежели с буйством стихии.

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