Россиянам разъяснили необходимость длинных майских праздников

Продолжительные майские праздники необходимо оставить, чтобы россияне могли «заняться хозяйством на огороде». Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По ее словам, выходные дни с январских праздников на майские перенесли специально.

«Мне кажется, для людей это очень важно, это возможность и такие трогательные праздники, как 9 Мая, отметить, а с другой стороны — и хозяйством заняться на огороде», — отметила Голикова.

7 мая сообщалось, что в следующем году россиян снова ждут продолжительные майские праздники — с 1 по 5 и с 9 по 11 мая. Кроме того, согласно графику, составленному в Минтруде, в 2020-м россияне также будут отдыхать с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября. Следующие и последние в текущем году длинные выходные в России выпадают на ноябрь, сообщили в Роструде.

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