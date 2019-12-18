Дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения

Створы дамбы в Санкт-Петербурге будут закрыты вечером в среду, 18 декабря, из-за угрозы наводнения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС).

«Комплекс закрыт», — сказал представитель дамбы.

Метеорологи прогнозируют подъем воды в устье Невы в акватории восточной части Финского залива до критического уровня в 160 сантиметров. По словам главного синоптика города Александра Колесова, в ночь на 19 декабря в Петербурге и области ожидается сильный ветер скоростью до 28 метров в секунду. Самые мощные порывы будут с 23:00 до 3:00.

«Скорее всего, это будут прибрежные районы: Невская губа, Кронштадт, Лисий Нос, Ломоносов», — уточнил он. Ориентировочно ветер начнет ослабевать до 15 метров в секунду к утру следующего дня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!