Раскрыт путь заражения коронавирусом среди недавно выявленных случаев в России

Российские пациенты с недавно выявленным коронавирусом заразились от своих инфицированных близких. Этот путь заражения раскрыл премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

По словам политика, вирус попал в Россию из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Сейчас новые случаи заражения фиксируются среди родных и друзей россиян с положительными анализами на коронавирусную инфекцию. «Рост числа заболевших в России, который мы наблюдаем в последние дни, происходит уже за счет их близких или тех, с кем они контактировали», — уточнил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник, 16 марта.

Ранее премьер распорядился закрыть российско-белорусскую границу из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, это «действие на опережение». Также правительство подготовило план поддержки экономики, который подразумевает создание антикризисного фонда в 300 миллиардов рублей, поддержку регионов, бизнеса, госкомпаний и населения.

По последним данным, в России 63 факта заражения коронавирусной инфекцией. Всего в мире более 169 тысяч случаев, более 6,5 тысячи человек скончались.

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