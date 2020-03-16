Российским школьникам собрались продлить каникулы из-за коронавируса

Российское правительство рассматривает возможность продлить школьникам весенние каникулы в связи с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

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Пункт о продлении школьных каникул значится в перечне разработанных властями мер по противодействию распространения инфекции. Другие положения из текста агентство не приводит.

Источник РИА в кабмине уточнил, что меры будут проработаны, после чего будет приниматься решение об их реализации.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам перевести учащихся на дистанционное или смешанное обучение с использованием цифровых технологий, а также предоставить некоторым студентам возможность уйти на индивидуальные каникулы.

По последним данным Минздрава, в России зарегистрировано 66 случаев заражения вирусом. Каждый десятый инфицированный россиянин уже поправился и выписан из больницы. Всего в мире более 169 тысяч случаев заражения. 6,5 тысячи человек скончались.

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