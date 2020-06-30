В шкафу похоронного бюро нашли давно забытые останки людей

Новая владелица похоронного бюро в австралийском городе Гоулберн, штат Новый Южный Уэльс, нашла в шкафу урны с прахом 70 человек. Об этом сообщает сайт The Riotact.

Кристи Мейзер (Kristy Meizer) выкупила похоронное бюро Боба Радда (Bob Rudd) на Рейнолдс-стрит. С 1 июля 2019 года оно официально сменило собственника и было переименовано в Lovell Meizer Funerals. «Когда мы приобрели бизнес, там был невероятный беспорядок. Нам потребовалось шесть месяцев, чтобы убрать его», — сказала Мейзер.

Наряду с барбекю и старым пылесосом в шкафу она нашла давно забытые пластиковые урны с останками 70 человек. Они были закрыты крышками и помечены именами, датами смерти и датами кремации. Новая владелица бюро попыталась найти ближайших родственников умерших и связаться с ними.

«Многих забрали. Я звонила и оставляла сообщения большому количеству людей. Иногда мне перезванивали. Некоторые из ближайших родственников уже умерли», — сообщила она. Несмотря на ее усилия, 44 урны из 70 остались в ее офисе.

Австралийка связалась с представителями Австралийской ассоциации распорядителей похорон и крематорием Нордвуд-парк в Канберре. Обе организации сказали, что хранить пепел в течение некоторого времени — распространенная практика у распорядителей похорон.

Во многих случаях ближайшие родственники меняли свои пожелания или не хотели заниматься захоронением пепла. Австралийская ассоциация распорядителей похорон считает, что необходимо законодательно урегулировать возможность избавиться от невостребованного пепла через разумный промежуток времени.

«Сейчас распорядителям похорон нельзя избавляться от пепла без разрешения. В результате невостребованные останки содержатся в похоронных бюро до тех пор, пока их не заберут», — пояснили в Ассоциации.

Обнаружение урн с останками в Гоулберне привлекло внимание пользователей местных соцсетей. Одна из пользовательниц Facebook рассказала, что ее 88-летняя подруга 13 лет посещала мемориальную стену, где, как она думала, был захоронен ее муж. Позже она узнала, что все это время его останки находились в шкафу похоронного бюро в Гоулберне.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Нонтхабури арестован адепт черной магии, воровавший человеческие останки для изготовления защитных амулетов. О его деятельности стало известно после того, как смотритель одного из буддийских храмов обнаружил, что исчезли десятки бронзовых ритуальных урн с прахом умерших.

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