У 76-летней старушки украли покойного мужа

В американском штате Нью-Джерси воры похитили прах умершего. Об этом сообщает издание WNBC.

В конце октября 76-летняя Лиз Липоски (Liz Liposky) гостила у родственников, но перед Хеллоуином вернулась домой, чтобы раздавать сладости гуляющим детям. Она обнаружила, что входная дверь выбита, а ценные вещи пропали.

Помимо украшений, воры унесли зеленую коробку, в которой Липоски хранила прах покойного мужа. Он умер от рака в 2011 году, не дожив одного года до золотой свадьбы. Женщина надеялась, что после смерти ее прах смешают с прахом супруга.

Родственники Липоски полагают, что злоумышленники не знали о содержимом коробки. Женщина обратилась к ворам и попросила вернуть прах. «Она в смятении и даже не желает находиться дома, — утверждает ее племянница. — Говорит, что у нее будто снова оторвали часть сердца».

В 2014 году сообщалось, что в американском штате Вашингтон вор проник в частный дом и похитил урну с прахом. Камера видеонаблюдения сняла, что на злоумышленнике было женское платье и шарф, закрывающий лицо.

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