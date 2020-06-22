Адепт черной магии воровал человеческие останки для защитных амулетов

В таиландской провинции Нонтхабури арестован адепт черной магии, воровавший человеческие останки для изготовления защитных амулетов. Об этом сообщает Newsflare.

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В начале июня смотритель одного из буддийских храмов обнаружил, что исчезли десятки бронзовых ритуальных урн с прахом умерших. Он изучил запись камеры видеонаблюдения, которая запечатлела злоумышленника, а затем передал ее в полицию. Спустя несколько дней правоохранительным органам удалось задержать вора.

В краже признался 25-летний Метхичай Джайкла (Metheechai Jaikla). «Подозреваемый — очень суеверный человек, — объяснил полковник полиции Чотиват Луенгвилай (Chotiwat Luengwilai). — Он украл урны, чтобы сделать из праха амулеты. Он сказал, что тогда внутри них будут духи». Злоумышленника обвинили в краже в ночное время и использовании транспортного средства в преступных целях.

В июле сообщалось, что в Нигерии погиб колдун, решивший испытать амулет, который отводит пули. Амулет не сработал, и знахарь погиб от огнестрельного ранения.

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