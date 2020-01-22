Сын испугался гнева матери и спрятал останки покойного отца в метро

Житель Токио арестован за то, что спрятал урну с прахом отца в туалете на станции метро. Об этом сообщает издание Sora News 24.

Отец 53-летнего Хироаки Хисидзимы был в разводе с его матерью и жил отдельно. В сентябре 2019 года мужчина скончался. Кремацию проводило муниципальное правительство Токио. В октябре власти потребовали, чтобы Хисидзима забрал останки.

Сын пришел в офис и забрал урну с прахом отца. Предположительно, он не знал, что с ней делать дальше, так как испугался гнева матери в случае, если принесет ее домой. По другим данным, мать напрямую запретила ему делать это.

Поэтому Хисидзима оставил останки покойного отца в мужском туалете на линии Маруноути токийского метро и скрылся. Позже сотрудники станции обнаружили прах и сообщили в полицию. Полицейские выследили Хисидзиму и арестовали его за «оставление человеческих останков». Теперь японцу грозит до трех лет тюрьмы.

Точные причины, почему Хисидзима так поступил с урной, неизвестны. Многие пользователи интернета задаются вопросом, как такое могло произойти. «"Оставление человеческих останков"? Я никогда не слышал о таком преступлении», — написал один из них. «Он боялся матери? Ему 53!» — недоумевает другой. «Мы не можем сказать, о чем он думал, не зная всей ситуации, но технически он совершил преступление», — считает третий.

Ранее сообщалось, что суд в США потребовал от матери принести прах ее сына в доказательство того, что она не явилась на заседание по делу о нарушении правил дорожного движения из-за его смерти. Американке пришлось сделать это, так как у нее не было с собой свидетельства о смерти.

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