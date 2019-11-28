Скорбящую мать заставили принести в зал суда останки покойного сына

Суд округа Де-Калб, штат Джорджия, США, потребовал от женщины принести прах ее сына в доказательство того, что она не явилась на заседание по делу о нарушении правил дорожного движения из-за его смерти. Об этом сообщает сайт The Sun.

32-летняя Джене Смит (Janae Smith) рассказала, что в начале месяца не остановилась перед знаком «Стоп», а только сбросила скорость. Полицейский зафиксировал нарушение и выписал ей штраф. Однако американка не явилась на слушание по делу о нарушении, так как ее сын умер от синдрома внезапной детской смерти. Скорая помощь отвезла ребенка в больницу, но врачи не смогли спасти его. По словам женщины, она не пришла на заседание из-за того, что ей было «совсем не до того».

Когда Смит явилась в суд, обвинитель потребовал от нее предоставить доказательство, что ее сын умер. Свидетельства о смерти у женщины с собой не было, а переносить заседание в суде отказались. В результате женщине пришлось принести из машины урну в виде плюшевого медвежонка, в которой хранился прах ребенка.

Смит подчеркнула, что эта просьба была абсолютно неуважительной. Она признала вину в том, что не остановилась перед знаком «стоп», и была приговорена к 12 месяцам испытательного срока и 200 долларам (12,7 тысячи рублей) штрафа. Судья отменил штраф за неявку на судебное заседание по запросу адвоката.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси воры похитили прах умершего. 76-летняя женщина гостила у родственников, а вернувшись домой, обнаружила, что входная дверь выбита и из дома пропали ценные вещи, в том числе зеленая коробка с прахом ее покойного мужа.

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