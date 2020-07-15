Живого пациента сочли мертвым и отказались выпускать из морга

В колумбийском городе Синселехо живого пациента признали мертвым, отправили в морг и отказывались выпускать, когда он пришел в сознание. Об этом пишет издание Daily Mirror.

67-летний Хуан Хосе Мунос Ромеро (Juan Jose Munoz Romero) поступил в больницу с жалобой на повышенное кровяное давление. Через несколько часов его родственникам сообщили, что мужчина скончался. Им отказались показать его тело, сославшись на ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19.

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Несмотря на запрет, дочь Ромеро проникла в больничный морг и обнаружила, что ее отец не только жив, но и пришел в сознание. Несмотря на это, медики продолжали убеждать ее, что он мертв, а признаки жизни, на которые она ссылается, — это нормальные физиологические реакции, наблюдаемые после смерти.

Женщина не поверила их объяснениям и настояла на том, чтобы ее отца перевели в другую больницу. Сейчас он проходит лечение. «Время, которое он провел в морге, не прошло для него бесследно, теперь он страдает от ишемии», — рассказал журналистам сын Ромеро.

В феврале сообщалось, что китаянка по ошибке отправила в морг живого мужа. Через несколько часов ошибку заметили сотрудники похоронного бюро, которые готовили мужчину к похоронам.

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