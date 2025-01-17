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11:54, 17 января 2025Из жизни

Мужчина украл из морга три ампутированные ноги

В Румынии мужчина проник на территорию больницы и украл три ампутированные ноги
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Lutcanu Iuliana / Globallookpress.com

Житель Румынии украл из больничного морга три ноги и скрылся. Об этом сообщает Romania Insider.

В понедельник, 13 января, администрация больницы Cantacuzino в Бухаресте обратилась в полицию с заявлением, что неизвестный мужчина проник на закрытую территорию и забрал мешок, в котором хранились несколько ампутированных конечностей. Впоследствии две ноги из трех нашли — одна лежала возле бака с медицинскими отходами, а другую обнаружили на соседней улице. Инцидент произошел 10 января.

Странный вор попал на запись камеры видеонаблюдения. На мужчине была маска, черная куртка и спортивные штаны. Он забрал из секции морга два мешка, в одном из которых хранились ноги. Один из мешков он бросил у входа в больницу. Полицейским удалось поймать преступника несколько дней спустя. На допросе он сообщил, что собирался украсть пластиковые бутылки, чтобы сдать их на переработку и получить за это наличные. По его словам, он не знал, что лежит в мешках, когда забирал их.

Больницу оштрафовали на 885 евро за халатное обращение с ампутированными конечностями. Администрация больницы проводит собственное расследование, чтобы выяснить, почему морг оказался не заперт.

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Ранее сообщалось, что сотрудница морга призналась в чувствах к мертвому пациенту. Однако, несмотря на сильные чувства, всего через два месяца женщина вышла замуж за другого живого молодого человека.

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