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14:15, 16 декабря 2024Из жизни

Сотрудница российского морга влюбилась в мертвого пациента и вышла замуж через два месяца

Сотрудница морга из Новосибирска влюбилась в мертвого пациента
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

Сотрудница морга призналась в чувствах к мертвому пациенту. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

26-летняя Виктория из Новосибирска — блогер и танатопрактик. Она работает в морге и готовит тела к погребению — бальзамирует, гримирует, одевает их — и рассказывает о своей необычной профессии в собственном канале в Telegram и других соцсетях. Некоторое время назад она опубликовала ролик, в котором плачет, с подписью «Когда понравился пациент, но ты работаешь в морге». Позже она написала около десяти постов, в которых объясняла, что влюбилась в молодого мужчину, которого готовила к похоронам. Это был 25-летний бармен Никита — экс-участник программы «На ножах».

Мужчина стал «клиентом» Виктории, потому что свел счеты с жизнью. Виктория рассказала подписчикам, что в первый день работы с Никитой она на репите слушала песню «Первое свидание» и общалась с ним. Танатопрактик призналась, что за первые шесть часов работы они «успели неплохо узнать друг друга» и ей совсем не хотелось уходить от него. Домой после «свидания» она возвращалась в слезах. По словам Виктории, вскоре ей стало по-настоящему грустно — как будто из жизни ушел кто-то очень близкий. Она даже написала о Никите стихотворение. Однако, несмотря на сильные чувства, всего через два месяца женщина вышла замуж за другого живого молодого человека.

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