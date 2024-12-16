Сотрудница российского морга влюбилась в мертвого пациента и вышла замуж через два месяца

Сотрудница морга из Новосибирска влюбилась в мертвого пациента

Сотрудница морга призналась в чувствах к мертвому пациенту. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

26-летняя Виктория из Новосибирска — блогер и танатопрактик. Она работает в морге и готовит тела к погребению — бальзамирует, гримирует, одевает их — и рассказывает о своей необычной профессии в собственном канале в Telegram и других соцсетях. Некоторое время назад она опубликовала ролик, в котором плачет, с подписью «Когда понравился пациент, но ты работаешь в морге». Позже она написала около десяти постов, в которых объясняла, что влюбилась в молодого мужчину, которого готовила к похоронам. Это был 25-летний бармен Никита — экс-участник программы «На ножах».

Мужчина стал «клиентом» Виктории, потому что свел счеты с жизнью. Виктория рассказала подписчикам, что в первый день работы с Никитой она на репите слушала песню «Первое свидание» и общалась с ним. Танатопрактик призналась, что за первые шесть часов работы они «успели неплохо узнать друг друга» и ей совсем не хотелось уходить от него. Домой после «свидания» она возвращалась в слезах. По словам Виктории, вскоре ей стало по-настоящему грустно — как будто из жизни ушел кто-то очень близкий. Она даже написала о Никите стихотворение. Однако, несмотря на сильные чувства, всего через два месяца женщина вышла замуж за другого живого молодого человека.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, утверждавшая, что вышла замуж за призрака по имени Эдуардо, развелась с ним меньше чем через год после свадьбы. По ее словам, причиной стало агрессивное поведение и постоянные измены нового мужа.