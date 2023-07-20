Женщина развелась с мужем-призраком через год после свадьбы

Sky News: муж-призрак изменил жене с Мэрилин Монро и вынудил ее развестись с ним

Жительница Великобритании, утверждавшая, что вышла замуж за призрака по имени Эдуардо, развелась с ним меньше, чем через год после свадьбы. Об этом сообщает Sky News.

38-летняя певица Рокер Брокард утверждает, что муж вынудил ее расстаться с ним, потому что стал агрессивным и перестал хранить ей верность. Одной из основных причин для развода стало увлечение мужа легендарной голливудской актрисой Мэрилин Монро. Дух актрисы якобы присутствовал на церемонии бракосочетания пары вместе с другими знаменитостями. По словам Брокард, уже на свадьбе и во время медового месяца на острове Барри Эдуардо начал вести себя вызывающе и постоянно говорил, какая Монро сексуальная. В последнее время Эдуардо стал часто пропадать, а когда возвращался после нескольких дней отсутствия, от него, по уверениям жены, пахло духами Chanel No.5 — любимым парфюмом Монро.

Когда измены стало невозможно игнорировать, Брокард попыталась отстоять их брак, но понимания со стороны бесплотного мужа не встретила. В попытках спасти отношения женщина даже устроила сеанс совместной психотерапии при посредстве медиума. Однако в итоге Брокард пришла к выводу, что призрак не желает меняться и поговорила с ним о разводе. После этого Брокард стали посещать «странные и очень темные мысли». Кроме того, она начала слышать детские крики по ночам. Женщина считает, что так супруг наказывал ее за желание расстаться.

В конце концов женщина решила провести сеанс экзорцизма и расстаться с Эдуардо. Она провела обряд экзорцизма-развода в той же заброшенной часовне, где в 2022 году во время Хэллоуина вышла замуж за призрака, а после написала об этом событии песню Just Another Anthem.

Рокер Брокард заявила об отношениях с духом по имени Эдуардо осенью 2021 года. Жизнь Эдуардо, который был солдатом в Викторианскую эпоху, якобы оборвалась в 35 лет после падения в колодец. Призрак явился англичанке однажды вечером во время грозы, когда она лежала в кровати и не могла заснуть после ссоры с другом. С тех пор Эдуардо начал регулярно навещать Брокард, и со временем у них завязался роман. Британка рассказывала, что темпераментный любовник иногда общается с ней при помощи мерцания свечей.

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