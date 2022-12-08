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11:00, 8 декабря 2022Из жизни

Жена призрака пожаловалась на его пьянство во время медового месяца

Daily Star: жительница Оксфордшира вышла замуж за призрака и пожаловалась на его поведение

Фото: Chris Buckwald / Unsplash

Жительница английского графства Оксфордшир, утверждающая, что вышла замуж за призрака, пожаловалась на его пьянство и хулиганское поведение во время медового месяца. Историю необычной пары публикует Daily Star.

Осенью 2021 года исполнительница песен Брокерд заявила, что влюбилась в дух солдата по имени Эдуардо, который погиб в 35 лет, упав в колодец. Женщина утверждает, что в октябре вышла за возлюбленного замуж в часовне Asylum Chapel в Лондоне. На свадьбе якобы присутствовали призраки Мэрилин Монро, Элвиса Пресли и короля Генриха VIII. Брокерд пожаловалась, что с трудом отыскала место, в котором согласились провести церемонию.

Жена призрака рассказывала о разногласиях с Эдуардо еще до свадьбы, однако и на самом празднике они нашли повод для ссоры. «Эдуардо просто не смог удержаться и сказал Монро, что она выглядит сексуально. Я такая: "Ничего себе, правда? Это же день нашей свадьбы". Это замечание полностью испортило мне вечер!» — пожаловалась она.

После церемонии молодожены отправились в медовый месяц на остров Барри, расположенный в Южном Уэльсе. По словам Брокерд, все пошло не так с момента, когда она пыталась угостить Эдуардо мороженым на пляже, а тот в шутку повалил ее на песок. В итоге певице пришлось отмываться от сладкого мороженого и налипшего на него песка.

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«Поскольку у мужа нет банковской карты, наши счета всегда оплачиваю я. Он постоянно опустошал бутылки с алкоголем из мини-бара гостиничного номера, а мне приходилось все это оплачивать. Единственный напиток, к которому Эдуардо равнодушен — это джин», — посетовала Брокерд. Она добавила, что однажды Эдуардо заказал в номер 12 бутылок дорогого шампанского и заставил ее оплатить их.

На этом причуды призрачного мужа не закончились. Как утверждает певица, он попросил ее закрыть дымоход, чтобы на Рождество к ним в дом не пробрался Санта-Клаус. Брокерд объяснила, что Эдуардо ревнует ее и переживает, если она общается с другими мужчинами, даже с Санта-Клаусом.

Ранее актриса из Лондона рассказала, что влюбилась в невидимого инопланетянина, но столкнулась с проблемой во время помолвки. Ее расстроило, что партнер не зарабатывал деньги и не мог купить ей кольцо.

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Алиса Дмитриева
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