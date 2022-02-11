Женщина собралась замуж за призрака и пожаловалась на его капризы перед свадьбой

Жительница английского графства Оксфордшир собралась замуж за любимого призрака и пожаловалась на его капризы перед свадьбой. Об этом сообщает LADbible.

Осенью 2021 года 38-летняя исполнительница песен Брокерд заявила, что влюбилась в дух солдата по имени Эдуардо, который погиб в 35 лет, упав в колодец. Британка отметила, что Эдуардо очень темпераментный. Иногда он общается с ней посредством мерцания огня, когда они вместе ужинают при свечах. Если она просит его доказать свое существование, он начинает злиться и даже задувает свечу. Однажды они уже успели расстаться из-за его характера, но вскоре вновь сошлись.

Отношения пары продолжают развиваться, и в ноябре прошлого года призрак, как рассказала женщина, сделал ей предложение. Она обнаружила кольцо с бриллиантом на подушке, а затем увидела знак вопроса на запотевшем зеркале в ванной.

По словам Брокерд, во время подготовки к свадьбе у них с избранником начались ссоры. Например, британка мечтает о празднике летом, а Эдуардо ненавидит жару. «Он всегда отличался вспыльчивым характером, но свадьба, похоже, пробуждает в нем все худшее», — отметила женщина.

Еще одна проблема в том, что пара не может найти место для проведения праздника. Тем не менее Брокерд ищет платье и шьет жениху костюм Викторианской эпохи по его заказу. Пара уже подготовила предварительный список гостей, в который вошли несколько знаменитостей, включая призраки Мэрилин Монро, Элвиса Пресли, Уильяма Шекспира, короля Генриха VIII и певца Джонни Кэша.

Ранее сообщалось, что считающая себя женой призрака Майкла Джексона медиум Кэтлин Робертс из США обвинила мужа в отсутствии секса и в том, что все, чего он хочет, — это есть печенье. Она рассказала, что уже несколько лет состоит в отношениях с призраком короля поп-музыки.

