Полюбившая призрака певица рассказала о физическом насилии с его стороны

Заявившая об отношениях с призраком жительница английского графства Оксфордшир пожаловалась, что возлюбленный применил к ней физическое насилие и покинул после откровений в СМИ с ее стороны. Об этом сообщает издание The Mirror.

В начале октября 38-летняя певица Брокерд заявила, что полюбила духа солдата по имени Эдуардо, который погиб в 35 лет, упав в колодец. Призрак явился англичанке однажды вечером во время грозы, когда она лежала в кровати и не могла заснуть после ссоры с другом. С тех пор Эдуардо якобы регулярно навещал Брокерд — у них завязался роман. Англичанка рассказала, что ее темпераментный любовник иногда общался с ней посредством мерцания огня, когда они вместе ужинали при свечах

Позже певица сообщила, что расстроила Эдуардо, когда рассказала об их отношениях на телешоу. Она отметила, что ее призрачный возлюбленный стал холодно относиться к ней. «Обычно его присутствие окружало меня теплом, но теперь холодный бриз преследует меня, когда я хожу по дому. Я трачу большие суммы на отопление. Даже когда отопление выкручено на полную, у меня в доме холодно, как в Антарктиде. Мне приходится спать в лыжном костюме и шапке, а когда он касается меня, мне кажется, что осколки льда пронзают мою душу», — сообщила Брокерд.

Она отметила, что в ее доме царит тревожная энергетика. «Возможно, я просто мертва для него», — отметила англичанка. «Я не думаю, что он одобрил мой рассказ, потому что в тот же вечер в пару на двери душевой кабины появилась надпись "Я ушел"».

Брокерд утверждает, что призрак начал проявлять физическую агрессию в отношении нее. «Я чувствую его злость. Я чувствовала себя так, как будто меня толкали по комнате, а один раз он толкнул меня на пол. Я пыталась поговорить с ним при помощи пламени свечи, но он больше не отвечает мне мерцанием пламени. Он просто задувает его», — посетовала англичанка.

К Хэллоуину певица намерена завоевать обратно любовь Эдуардо. «Хэллоуин — это как День святого Валентина для призраков, поэтому я хочу написать песню и исполнить ее Эдуардо. Я зажгу сто свечей и разбросаю лепестки роз. Возможно, я приготовлю для него какие-нибудь викторианские блюда, чтобы завоевать его расположение. Может быть, это будут овечьи внутренности, или отварная голова теленка, если я смогу найти эти продукты в супермаркете», — заявила Брокерд.

Несмотря на то что возлюбленный покинул ее, она не жалеет о решении публично объявить об их романе. «Я не думаю, что мужчина имеет право контролировать твои эмоции или решения, даже если это призрак», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что считающая себя женой призрака Майкла Джексона медиум Кэтлин Робертс из США обвинила мужа в отсутствии секса и в том, что все, чего он хочет, — это есть печенье. Робертс называет себя реинкарнацией Мэрилин Монро и утверждает, что уже несколько лет состоит в отношениях с призраком короля поп-музыки.

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