Убивший жену мужчина пожаловался на угрозы от ее призрака

Убийца из австралийского города Перт рассказал об угрозах, которые он слышал от призрака жены. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В феврале 46-летний уборщик Упендра Ихалехева (Upendra Ihalehewa) зарезал свою жену. После ареста он пожаловался, что неоднократно видел привидения с ее лицами. По его словам, женщина внезапно появилась перед ним, будто призрак, который пришел за ним.

Как выяснилось, Ихалехева страдал параноидной шизофренией. Поскольку убийство было совершено в состоянии психоза, судья признал мужчину невиновным и отправил в психиатрическую больницу для принудительного лечения.

В сентябре сообщалось, что в Камбодже мужчина заподозрил собственную мать в одержимости призраками и отрубил ей голову. Полицейские обнаружили у него дома документ, свидетельствующий о его психических проблемах.