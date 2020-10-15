Невеста призрака отменила свадьбу из-за его страсти к наркотикам

Ведущие утреннего британского шоу This Morning Филипп Шофилд (Phillip Schofield) и Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) провели онлайн-беседу с девушкой, которая рассказала о несостоявшейся свадьбе с призраком-наркоманом по имени Рей. Запись доступна на YouTube-канале передачи.

По словам девушки, которая представилась как Аметистовое Королевство (Amethyst Realm), во время их совместного путешествия в Таиланд Рей попал в плохую компанию. Он начал исчезать на несколько дней и даже принимать наркотики. Поэтому Аметистовое Королевство отменила свадьбу и провела обряд очищения, чтобы призрак к ней не вернулся. «Я пыталась поговорить с ним, я давала ему один шанс за другим, но он так и не изменился», — рассказала расстроенная девушка.

Журналисты неоднократно приглашали на шоу британку, заявляющую, что у нее роман с призраком. Еще в 2018 году девушка заявляла, что готовилась к браку с ним. Однако спустя два года героиня программы поняла, что не сможет жить с возлюбленным из-за его страсти к наркотикам.

Аметистовое Королевство рассказывала, что встретила потустороннюю любовь в Австралии в 2018 году. Она сразу поняла, что призрак «очень древний и очень мудрый». Кроме того, Рей, по утверждению гостьи программы, оказался опытным путешественником.

Ведущий Филипп Шофилд однажды пытался поговорить с потусторонними силами об их отношениях с девушкой, однако так и не получил ответ от невидимой сущности.