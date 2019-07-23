Брак женщины и призрака пирата XVIII века закончился экзорцизмом

Бывшая жена призрака пирата рассказала о своем разводе в передаче This Morning, которая выходит на британском телеканале ITV. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Жительница Северной Ирландии Аманда Тиг (Amanda Teague) считает, что призрак пытался ее убить. Вскоре после свадьбы у нее ухудшилось здоровье, а в июне 2018 года она едва не умерла от заражения крови. И в том, и в другом женщина винит своего «супруга» — казненного в XVIII веке пирата по имени Джек.
«В сущности, Джек был энергетическим вампиром, — объясняет она. — Это нормально на какое-то время задержаться в земной юдоли после смерти, но, когда призраки остаются здесь слишком долго, им требуется источник энергии».
В конце 2018 года женщина провела обряд экзорцизма и изгнала призрака. Она полагает, что на этом ее брак с пиратом закончился.
В январе 2018 года Аманда Тиг объявила, что вышла замуж за призрака пирата. Церемония, на которой присутствовал медиум, прошла на лодке в нейтральных водах. В декабре того же года стало известно о разрыве их отношений. Позднее женщина утверждала, что по вине «супруга» заработала абсцесс и цирроз печени. Лишь после развода ее состояние нормализовалось.