Брак женщины и призрака пирата XVIII века закончился экзорцизмом

Бывшая жена призрака пирата рассказала о своем разводе в передаче This Morning, которая выходит на британском телеканале ITV. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Жительница Северной Ирландии Аманда Тиг (Amanda Teague) считает, что призрак пытался ее убить. Вскоре после свадьбы у нее ухудшилось здоровье, а в июне 2018 года она едва не умерла от заражения крови. И в том, и в другом женщина винит своего «супруга» — казненного в XVIII веке пирата по имени Джек.

«В сущности, Джек был энергетическим вампиром, — объясняет она. — Это нормально на какое-то время задержаться в земной юдоли после смерти, но, когда призраки остаются здесь слишком долго, им требуется источник энергии».

В конце 2018 года женщина провела обряд экзорцизма и изгнала призрака. Она полагает, что на этом ее брак с пиратом закончился.

В январе 2018 года Аманда Тиг объявила, что вышла замуж за призрака пирата. Церемония, на которой присутствовал медиум, прошла на лодке в нейтральных водах. В декабре того же года стало известно о разрыве их отношений. Позднее женщина утверждала, что по вине «супруга» заработала абсцесс и цирроз печени. Лишь после развода ее состояние нормализовалось.

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