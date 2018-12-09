Вышедшая замуж за пирата-призрака ирландка объявила о расставании

Жительница Ирландии, которая вышла замуж за пирата-призрака в начале года, заявила, что рассталась с возлюбленным. Об этом сообщает издание The Mirror.

Аманда Воробей (Amanda Sparrow) из ирландского города Дроэда обручилась со своим «возлюбленным» в начале 2018 года. Они сыграли свадьбу на лодке в нейтральных водах, на церемонии присутствовал медиум, который засвидетельствовал согласие жениха, казненного в XVIII веке. После брака невеста поменяла девичью фамилию Тиг (Teague) на Воробей. Она была уверена, что ее жених — исторический прототип главного героя саги «Пираты Карибского моря» — Джека Воробья.

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В начале декабря 46-летняя Аманда объявила о конце их отношений и предупредила людей об опасности такого рода связей. «Я объясню все, когда придет время, а пока я хочу попросить вас быть ОЧЕНЬ осторожными, имея дело с духами, с ними точно не стоит шутить...» — написала она в социальных сетях.

В октябре она объявила о своей асексуальности: «С детства я знала, что я другая. Но я росла в маленькой деревне, где не знали ничего, кроме гетеросексуальности, а на разговоры о другом было наложено табу».

До этого Аманда несколько лет подрабатывала аниматором, изображающим Джека Воробья.

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