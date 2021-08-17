Жена призрака Майкла Джексона обвинила мужа в отсутствии секса

Считающая себя женой призрака Майкла Джексона медиум Кэтлин Робертс из США обвинила мужа в отсутствии секса и в том, что все, чего он хочет — это есть печенье. Об этом сообщает Daily Star.

Робертс называет себя реинкарнацией Мэрилин Монро. Она рассказала, что уже несколько лет состоит в отношениях с призраком короля поп-музыки. Медиум утверждает, что Джексон обосновался в ее теле и использует его, чтобы петь, танцевать и вкусно есть. Она описывает умершего как настоящего болтуна. «Он много разговаривает со мной, чего я не ожидала от застенчивого человека, которого я видела по телевизору все те годы, когда была его фанаткой», — рассказала Робертс.

Медиум отметила, что она счастлива в браке, однако ее не устраивает отсутствие сексуальной жизни с мужем. «Ему не нравится, когда я к нему прикасаюсь. Он пугает меня видениями пауков и мертвых, если я целую его или пытаюсь инициировать физическую близость», — пожаловалась она.

Робертс предполагает, что Джексон выбрал именно ее, поскольку она является реинкарнацией Мэрилин Монро, которой он был очарован при жизни. По словам медиума, несмотря на периодические конфликты и трудности, она «просто не может перестать любить Майкла».

Ранее сообщалось, что бывшая жена призрака пирата по имени Джек рассказала о своем разводе. Она считала, что муж пытался ее убить, и провела сеанс экзорцизма, чтобы изгнать его.

