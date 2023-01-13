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20:01, 13 января 2023Из жизни

Вышедшая замуж за одеяло женщина рассказала об отношениях с супругом

LADbible: женщина вышла замуж за одеяло и рассказала об отношениях с супругом

Фото: Shutterstock

Женщина из британского города Эксетер, графство Девоншир, вышедшая замуж за свое одеяло, рассказала о свадьбе и об отношениях с супругом. Историю необычный пары публикует LADbible.

Свадьба Паскаль Селлик и одеяла состоялась 14 февраля 2019 года в присутствии 120 гостей. На церемонии действовал пижамный дресс-код. Невеста, которой тогда было 49 лет, попросила всех прийти в одежде для сна и в тапочках.

«Это свадьба была арт-проектом, своеобразным посланием в День святого Валентина, адресованным всем, кто иногда испытывает одиночество, — объяснила Селлик. — Мы пытались сказать им, что это нормально, и в такие моменты можно позаботиться о себе, провести время в постели и, возможно, выйти замуж за постельное белье. Почему бы и нет?»

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Женщина описала свои отношения с одеялом не как страстную любовь, а как большую дружбу. Она добавила, что у нее были и другие одеяла, но она всегда была эмоционально привязана только к одному из них. Помимо одеяла, у Селлик есть и более традиционный партнер: мужчина, которого зовут Джонни. По словам женщины, он не ревнует и с пониманием относится к ее поведению.

Ранее жена призрака пожаловалась на его пьянство во время медового месяца. «Поскольку у мужа нет банковской карты, наши счета всегда оплачиваю я. Он постоянно опустошал бутылки с алкоголем из мини-бара гостиничного номера, а мне приходилось все это оплачивать. Единственный напиток, к которому Эдуардо равнодушен, — это джин», — посетовала она.

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Евгения Черкасова
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