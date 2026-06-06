ВС России атаковали объекты ВСУ в трех областях

ВС России атаковали объекты ВСУ в Днепропетровске, Запорожье и Полтаве

Вооруженные силы (ВС) России атаковали объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске, Запорожье и под Полтавой. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

В частности, в пригороде Днепропетровска удар был нанесен реактивными дронами, а в Запорожье после удара поднялся густой черный дым.

«В Полтавском районе поражено промышленное предприятие, использовавшееся в интересах ВСУ», — говорится в публикации.

Ранее сильный пожар после удара ВС России попал на видео. Он был нанесен по складам в Днепропетровске.