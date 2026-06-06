Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:15, 6 июня 2026Бывший СССР

ВС России атаковали объекты ВСУ в трех областях

ВС России атаковали объекты ВСУ в Днепропетровске, Запорожье и Полтаве
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России атаковали объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске, Запорожье и под Полтавой. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

В частности, в пригороде Днепропетровска удар был нанесен реактивными дронами, а в Запорожье после удара поднялся густой черный дым.

«В Полтавском районе поражено промышленное предприятие, использовавшееся в интересах ВСУ», — говорится в публикации.

Ранее сильный пожар после удара ВС России попал на видео. Он был нанесен по складам в Днепропетровске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о бое со спецназовцами ВСУ в Черном море

    В российском регионе разбился легкомоторный летательный аппарат

    Кадры насильственной мобилизации на Украине шокировали ирландского журналиста

    Матч блогеров и стримеров побил рекорд посещаемости стадиона РПЛ за последние семь лет

    Израиль заподозрили в прослушке спецпосланника президента США

    ВС России атаковали объекты ВСУ в трех областях

    Дмитриев рассказал о позиции Трампа по восстановлению отношений с Россией

    Финляндия пообещала сбивать украинские дроны

    На Западе отметили изменение отношения России к Евросоюзу

    В Италии сообщили о разногласиях Мелони с лидерами ЕС из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok