23:45, 15 ноября 2025Мир

В переписке Эпштейна нашли вопрос о наличии у Путина секс-компромата на Трампа

Newsweek: В переписке Эпштейна нашли упоминание о секс-компромате на Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

В переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна с братом Марком нашли вопрос о наличии секс-компромата на американского лидера Дональда Трампа в руках президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Newsweek.

В 2018 году брат Джеффри Эпштейна в переписке с финансистом упомянул, что Трамп якобы занимался оральным сексом с кем-то по кличке Бубба. В одном из писем, датированном 21 марта, Марк попросил брата уточнить у бывшего советника главы Белого дома Стива Бэннона, если ли у Путина кадры этого процесса.

«Спроси его, есть ли у Путина фотографии того, как Трамп делает минет Буббе», — написал Марк Эпштейн.

Позднее он прокомментировал ситуацию в беседе с Newsweek. Брат финансиста не дал подробных разъяснений, но подчеркнул, что «Бубба» (Bubba), о котором идет речь, не является экс-президентом США Биллом Клинтоном. Эта версия начала расходиться в соцсетях, так как это прозвище фигурирует в сочетании с фамилией Клинтона в других опубликованных файлах.

Ранее стало известно, что Джеффри Эпштейн писал американским и европейским чиновникам письма, в которых делился желанием передать России некую информацию о Трампе.

