04:54, 25 декабря 2025

Трампа заподозрили в изнасиловании. Как с этим связано дело Эпштейна?

Time: В документах по делу Эпштейна нашли обвинение Трампа в изнасиловании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

В документах, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обнаружилось обвинение в адрес президента США Дональда Трампа в изнасиловании, сообщает газета Time.

Среди недавно рассекреченных материалов есть дело ФБР, датированное октябрем 2020 года, в котором содержится обвинение в изнасиловании в отношении Трампа. В документе не указаны источники обвинений, поскольку имена и другие идентифицирующие данные были отредактированы.

В документе упоминается рассказ водителя лимузина, имя которого засекречено, о «очень тревожном» телефонном разговоре с участием Трампа, который состоялся в 1995 году, когда он вез его в аэропорт. Согласно документу, Трамп неоднократно произносил имя «Джеффри» во время разговора и упоминал о «насилии над какой-то девушкой».

Time

Также в документе говорится, что одна из неназванных лиц заявила, что «он изнасиловал ее», имея в виду Трампа, и что «Дональд Трамп изнасиловал ее вместе с Джеффри Эпштейном».

Полеты Трампа на бизнес-джете Эпштейна

До этого выяснилось, что Трамп «гораздо чаще» летал на бизнес-джете Эпштейна, чем он утверждал ранее, а в один из случаев его сопровождала некая 20-летняя девушка.

Фото: Reuters

Речь идет о серии полетов, совершавшихся с 1993 по 1996 год. В четырех из этих рейсов будущего президента США сопровождавала основная педофила педофила Гислейн Максвелл. Кроме того, известно, что на нескольких рейсах находились вторая жена Трампа, Марла Мейплс, их дочь Тиффани и сын от первого брака Эрик.

На одном рейсе в 1993 году он и Эпштейн — единственные два пассажира, указанные в списке; на другом — только три пассажира: Эпштейн, Трамп и 20-летняя девушка. На двух других рейсах двумя пассажирами были женщины, которые могли бы стать свидетелями по делу Максвелл

Документы по делу Эпштейна

При этом Трамп практически не упоминается в рассекреченных архивах. Президент США упоминается только в одном документе. Согласно ему, Эпштейн привез 14-летнюю девочку на курорт Трампа Мар-а-Лаго, познакомив ее с будущим главой государства.

Согласно материалам расследования, начатого в 2020 году, представляя потерпевшую, финансист толкнул Трампа локтем и спросил: «Хорошая кандидатка, правда?» Известно, что тот улыбнулся и кивнул в знак согласия.

Что президент говорит об Эпштейне?

По данным The New York Times, 15 лет Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Они познакомились примерно в 1990 году, когда финансист приобрел недвижимость рядом с Мар-а-Лаго. Мужчины прекратили дружбу примерно в 2004 году, не поделив особняк на берегу океана в Палм-Бич.

Сам же Трамп утверждает, что выгнал финансиста Джеффри Эпштейна из своего клуба, потому что считал его извращенцем. Он назвал причастными к делу Эпштейна экс-президента США Билла Клинтона и бывшего министра финансов Ларри Саммерса. По его словам, они проводили на острове финансиста много времени.

