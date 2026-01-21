Частные вертолеты, устрицы и люксовый отель от Rendez-Vous. Что известно о скандальном туре российских звезд в Куршевель?

Сеть Rendez-Vous потратила 30 млн руб. на тур с Собчак и Самойловой в Куршевеле

Известная сеть мультибрендовых магазинов Rendez-Vous Russia («Рандеву») отправила российских звезд в Куршевель и попала в скандал. Знаменитостей катали на частных джетах, развлекали в люксовом отеле и кормили устрицами, пока обычным сотрудникам бутиков якобы урезали зарплату. Что известно о скандальном туре во французских Альпах и сколько он стоил — в материале «Ленты.ру».

В Куршевель съездили Собчак, Перминова и Самойлова

Празднование 25-летия со дня основания сети длилось четыре дня. На роскошный курорт пригласили модель Елену Перминову, журналистку Ксению Собчак, блогершу Оксану Самойлову, актрису Елизавету Базыкину, стилиста Александра Рогова, бизнесвумен Ксению Шипилову и других знаменитостей, а также 10 сотрудников компании, которых доставили в Куршевель частным джетом.

30 000 000 ₽ мог стоить звездный пресс-тур Rendez-Vous

Звездных амбассадоров разместили в люксовом отеле Le Strato, где стоимость номера на четыре дня стартует от 8,6 тысячи евро (почти 786 тысяч рублей). Гостям подавали элитный алкоголь, а в качестве блюд — устрицы, прошутто и хамон.

Журналистка Ксения Собчак на вечеринке Rendez-Vous Кадр: @xenia_sobchak

В программу также включили катание на горных лыжах и сноубордах за 1,5 миллиона рублей. Спортивные развлечения сопровождались перелетами на частных вертолетах, а документировал происходящее модный фотограф Денис Шумов.

Rendez-Vous обвинили в урезании зарплат сотрудников и необоснованных многомиллионных тратах на пресс-тур

На фоне гуляний российских звезд в Куршевеле в сети появились сообщения об урезании зарплат сотрудникам. По словам инсайдеров, компания в конце прошлого года якобы снизила бонусную часть зарплаты, которая составляет основную доходную часть продавцов.

Певица Клава Кока и блогерша Оксана Самойлова во время катания на сноубордах в Куршевеле Кадр: @samoylovaoxana

Многочисленные посты звездных гостей Rendez-Vous в соцсетях привлекли внимание и потенциальных клиентов сети. Пользователи возмутились не только выбранной для тура локацией, но и списком инфлюэнсеров, которые, по их мнению, и вовсе не носят продукцию из упомянутых бутиков.

«В такое сложное для страны время вы устраиваете пир в недружественной нам стране, продолжая зарабатывать в России. Что-то вы оторвались от реальностей», «Странно, что приглашают не ролевых персонажей для бренда, а топовых звезд, которые в жизни не будут носить ничего из Rendez-Vous», «А чего не Роза Хутор?», «А простым покупателям в подарок пакет картошки», — возмущались комментаторы в официальном аккаунте сети в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модель Елена Перминова также стала приглашенной гостьей промо-тура Rendez-Vous Фото: @lenaperminova

Некоторые даже сравнили звездную поездку с нашумевшей «голой вечеринкой», организованной блогершей Анастасией Ивлеевой в 2023 году, и напомнили про подарки, которые в магазинах преподносят обычным клиентам за покупку продукции бренда.

Как в Rendez-Vous ответили на критику

В ответ на обвинения в необоснованных тратах на рекламу представители компании объяснили, что промо-тур на самом деле был организован командой бутика, расположенного в Куршевеле, в честь 16-летия со дня его открытия.

Это локальный формат конкретного магазина в Куршевеле, впереди будет много масштабных проектов и мероприятий в России. Инфлюэнсеры помогают нам делиться событиями с широкой аудиторией, чтобы каждый смог найти что-то свое Пресс-служба Rendez-Vous

Однако в Telegram-каналах, пишущих о моде и PR, акцию компании сочли провальной. Так, автор «Героини Татлера» отметила, что пресс-тур в Куршевеле — пример того, как дорого и эффектно испортить репутацию бренда. «Тут, в общем-то, все очень просто: в уравнении Куршевель и Собчак, Перминова, Самойлова, Шипилова и другие. Нет места для знаменателя "Рандеву". Все эти прекрасные люди не нуждаются в туроператорских услугах продавца обуви, чтобы попасть в Альпы. И главное, все эти инфлюэнсеры не только по жизни эту обувь не носят, но даже на время пресс-тура не сильно потрудились переобуться», — заявила она.

Директор по стратегическому маркетингу Rendez-Vous Алина Миева попросила создателя канала не вмешиваться в ее работу.